Как оформить пенсию в условиях войны и какие документы для этого нужны

Часть пенсионеров получит пенсию автоматически

Для тех, кто достиг 60 лет и еще не является пенсионером, но имеет страховой стаж не меньше 29 лет в 2022 году предусмотрено право получить пенсию по возрасту.

Согласно разъяснениям от Пенсионного фонда, тем у кого нет такого стажа необходимо подождать: доработать необходимые 29 лет или уже в 2025 году при достижении 63 лет выйти на пенсию со страховым стажем не менее 22 лет.

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Количество лет страхового стажа для получения пенсии по возрасту считается на 60-й день рождения. Отметим, что такой вид пенсионных выплат может быть назначен автоматически, если все данные до 2004 года внесены в систему и трудовая книжка оцифрована. Если у Пенсионного фонда нет необходимых данных — для назначения пенсии понадобятся заявление и ряд документов.

Какие нужны документы для подачи заявления на пенсию

Чтобы подать заявление на получение пенсии по возрасту нужны:

паспорт

регистрационный номер учетной карты плательщика налогов (ранее ИНН),

документы, которые подтверждают страховой стаж — трудовая книжка, диплом (для дневной формы обучения), военный билет,

по желанию пенсионера — справка о зарплате за 60 месяцев подряд до июля 2000 г.,

при наличии — документы про особый статус подающего.

Как и где можно подать заявление на пенсию

В Пенсионный фонд любого сервисного центра выбранного управления фонда можно подать заявление и необходимые документы. Такэе это можно сделать из дома через электронный портал ПФУ, для этого понадобится электронная подпись.

Ранее "Телеграф" писал, что уже действующим пенсионерам за оставшиеся полгода 2022 несколько раз пересчитают пенсии по некоторым категориям получателей. Также часть украинцев сможет выходить на пенсию раньше срока.