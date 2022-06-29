Отримання пенсії за кордоном чи на окупованій території: хто втратить свої виплати

Українські пенсіонери під час війни зіткнулися з багатьма викликами, один з яких — неможливість отримати пенсію готівкою на "Укрпошті"

Через виїзд за кордон чи окупацію населених пунктів виникла проблема для пенсіонерів — як отримувати виплати від держави та зберегти їх. Окрім отримання на картку банку гроші пенсіонери з-за кордону або з окупації зможуть лише особисто, приїхавши на підконтрольну Україні територію.

У Пенсійному фонді передбачили можливість працювати з громадянами онлайн за допомогою порталу. На ньому можна перевести виплати в електронний формат через банк. Зазначимо, що так кошти отримує дуже багато пенсіонерів — за червень виплатили 39,2 млрд грн із 51,2 млрд грн саме через банки.

Що потрібно для переказу виплат в онлайн

Потрібно мати картку з реквізитами, а також кваліфікований електронний підпис. Для цього потрібно увійти на сайт до особистого кабінету. Вибравши розділ "Щодо пенсійного забезпечення" перейти до "Внесення змін до пенсійної справи". Тут подається заява на зміну способу виплати, додаєте сканований паспорт, номер картки платника податків та вносите реквізити банку.

Після підписання заява відправляється на обробку — про результати повідомлять у вкладці "Мої повідомлення".

Окрім заяви на зміну способу отримання пенсії на порталі також можна змінити реквізити картки або подати заяву на нарахування пенсії за віком.

Приклад користування порталом ПФУ

Основні документи, які потрібні для подання заяви на виплату пенсії, — паспорт та податковий номер, але можуть знадобитися й інші документи.

Отримати пенсію іншим шляхом, окрім як на підконтрольній території чи через картку, неможливо. Але не варто думати, що виплати випаруються — пенсія для тих, хто не переказав виплати на банківську картку, буде доступна для отримання протягом пів року. Після цього терміну вже необхідно звертатися до Пенсійного фонду.

Раніше "Телеграф" писав про майбутнє підвищення пенсій в Україні — воно заплановане у липні, жовтні, грудні.