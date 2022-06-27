Пенсію підвищать ще кілька разів, але не всім

Понад мільйон громадян отримають доплату в кілька сотень гривень вже восени

Українські пенсіонери мають ще два масштабні перерахунки виплат після підвищення мінімальної пенсії в липні. Вони заплановані на жовтень та грудень.

За даними Мінсоцполітики, в середньому до кінця 2022 року пенсіонери отримуватимуть 4,5 тисячі грн. Так, у липні підвищується прожитковий мінімум, який "тягне" за собою пенсійну мінімалку до 2027 грн.

Також в останній місяць 2022 року планується підняти пенсію для непрацюючих людей віком від 60 до 70 років, за наявного страхового стажу 30 років для жінок та 35 для чоловіків до 2,5 тисяч грн.

У жовтні категорій, яким перерахують пенсійні виплати, більше:

для українців старших за 65 — якщо вистачає стажу мінімалка складе 2680 грн

для українців старших за 70 за тієї ж умови — 3000 грн

для українців від 70 до 75 років буде доплата щомісяця 300 грн.

Зазначимо, що до останньої категорії належать 1,7 млн українців.

Раніше Телеграф писав, що в Україні пенсію можна не забирати з пошти без наслідків до пів року. Потім, щоб отримати гроші, доведеться пройти низку процедур. Також у зв’язку з війною в Україні з’являються нові виплати.