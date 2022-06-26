Чому досі не нарахували пенсію та як її отримати в окупації – у ПФУ відповіли на часті запитання пенсіонерів

У ПФУ пояснили, чому не всі пенсіонери ще отримали належні їм виплати

У суботу, 25 червня, Пенсійний фонд України звітував про завершення фінансування виплати пенсій у червні – на потреби пенсіонерів було переведено 51,2 млрд грн.

Однак, як свідчать питання на сторінці ПФУ в соцмережах, багато українських пенсіонерів досі не отримали виплат.

Так, користувач Наталія Целікова зазначає, що свою пенсію 23 червня вона так і не отримала, а перед цим змінювала банк, на що отримує відповідь, що робити зміну банку у воєнний час, не будучи на окупованій території, є помилкою. Причина цього – список пенсіонерів на зміну банку передають раз на місяць — якщо не встигнути потрапити до цього списку, то може статися затримка. Так, якщо не встигнути оформити заяву до 5 червня, пенсію у новому банку можна отримати лише у липні.

Людмилі Шатохіній, яка переживає про неотриману 25 червня пенсію, в ПФУ пояснили, що все фінансування пенсій червня було завершено пізно ввечері 24 числа і, ймовірно, спрацювало правило банків не проводити соцвиплати після 18:00, пояснивши, що гроші на картку прийдуть вранці 27 червня, у понеділок.

Серйозна проблема чекає на пенсіонерів, які отримують виплати через пошту і опинилися на тимчасово окупованих територіях. Як пояснили на сторінці ПФУ, перевести пенсійні виплати на банківську картку можливо шляхом звернення дистанційно через особистий кабінет ПФУ або у будь-якому відділенні Пенсійного фонду на підконтрольній Україні території.

А вже у липні у країни пенсіонери отримуватимуть нову мінімальну пенсію – 2027 гривень (зараз 1934 гривні) та максимальну пенсію – 20 270 гривень.