В Україні збільшиться прожитковий мінімум: коли це станеться та як вплине на пенсії

Українцям підвищать мінімальну та максимальну пенсії

В Україні з 1 липня через збільшення прожиткового мінімуму планують здійснити перерахунок пенсійних виплат. Зміни торкнуться осіб, які втратили працездатність.

Так, у рамках планових заходів, які впроваджені урядом у бюджет на поточний, 2022 рік, прожитковий мінімум для громадян, які втратили працездатність, стане більшим на 93 гривні — тобто з 1 934 гривень він зросте до 2027 гривень. Варто відзначити, що цей показник прямо пов'язаний із мінімальною та максимальною пенсіями українців.

Прожитковий мінімум з 1 липня

2508 гривень — загальний показник на одного громадянина (розрахунок на місяць);

— загальний показник на одного громадянина (розрахунок на місяць); 2201 гривні — для малолітніх дітей віком до 6 років;

— для малолітніх дітей віком до 6 років; 2744 гривень — для дітей віком від 6 до 18 років;

— для дітей віком від 6 до 18 років; 2600 гривень — для працездатних громадян;

— для працездатних громадян; 2027 гривень — для громадян, які втратили працездатність.

Відзначимо також, що пенсійні виплати, які напряму пов’язані з прожитковим мінімумом, встановлені для осіб, які втратили працездатність.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що деяким літнім українцям, яким випадкового нарахували більшу пенсію, ніж належить, доведеться повернути частину виплачених грошей.

Також нагадаємо, як отримати пенсію тим українцям, які проживають на території тимчасово окупованих росіянами міст та селищ.