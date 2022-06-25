В Украине увеличится прожиточный минимум: когда это произойдет и как повлияет на пенсии

Украинцам повысят минимальную и максимальную пенсии

В Украине с 1 июля из-за увеличения прожиточного минимума планируют осуществить перерасчет пенсионных выплат. Изменения коснутся лиц, утративших трудоспособность.

Так, в рамках плановых мероприятий, которые внедрены правительством в бюджет на текущий, 2022 год, прожиточный минимум для граждан, потерявших трудоспособность, станет больше на 93 гривны — то есть с 1 934 гривен он вырастет до 2027 гривен. Стоит отметить, что этот показатель напрямую связан с минимальной и максимальной пенсией украинцев.

Прожиточный минимум с 1 июля

2508 гривен — общий показатель на одного гражданина (расчет в месяц);

— общий показатель на одного гражданина (расчет в месяц); 2201 гривна — для малолетних детей в возрасте до 6 лет;

— для малолетних детей в возрасте до 6 лет; 2744 гривен — для детей в возрасте от 6 до 18 лет;

— для детей в возрасте от 6 до 18 лет; 2600 гривен – для трудоспособных граждан;

– для трудоспособных граждан; 2027 гривен — для граждан, потерявших трудоспособность.

Отметим также, что пенсионные выплаты, напрямую связанные с прожиточным минимумом, установлены для лиц, потерявших трудоспособность.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторым пожилым украинцам, которым случайно насчитали большую пенсию, чем положено, придется вернуть часть выплаченных денег.

Также напомним, как получить пенсию украинцам, проживающим на территории временно оккупированных россиянами городов и поселков.