Укр

Почему до сих пор не начислили пенсию и как ее получить в оккупации – в ПФУ ответили на частые вопросы пенсионеров

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
22
Какие вопросы волнуют украинских пенсионеров во врем войны
Какие вопросы волнуют украинских пенсионеров во врем войны

В ПФУ объяснили, почему не все пенсионеры еще получили полагающиеся им выплаты

В субботу, 25 июня, Пенсионный фонд Украины отчитался о завершении финансирования выплаты пенсий в июне – на нужды пенсионеров были переведены 51,2 млрд грн.

Однако, как свидетельствуют вопросы на странице ПФУ в соцсетях, многие украинские пенсионеры до сих пор не получили полагающихся им выплат.

Так, пользователь Наталья Целикова отмечает, что свою пенсию 23 июня она так и не получила, а перед этим меняла банк, на что получает ответ, что производить смену банка в военное время не будучи на оккупированной территории является ошибкой. Причина тому – список пенсионеров на смену банка передают раз в месяц — если не успеть попасть в этот список, то может случиться задержка. Так, если не успеть оформить заявление до 5 июня, пенсию в новом банке можно получить только в июле.

Переживающей о неполученной 25 июня пенсии Людмиле Шатохиной в ПФУ пояснили, что все финансирование пенсий июня было завершено поздним вечером 24 числа и, вероятно, сработало правило банков не проводить соцвыплаты после 18:00, пояснив, что деньги на карточку придут утром 27 июня, в понедельник.

Серьезная проблема ожидает пенсионеров, получающих выплаты через почту и оказавшихся на временно оккупированных территориях. Как пояснили на странице ПФУ, перевести пенсионные выплаты на банковскую карту возможно путем обращения дистанционно через личный кабинет ПФУ или в любом отделении Пенсионного фонда на подконтрольной Украине территории.

А уже в июле украинские пенсионеры будут получать новую минимальную пенсию – 2027 гривен (сейчас 1934 гривны) и максимальную пенсию – 20 270 гривен.

Теги:
#ПФУ #Пенсии #Рост пенсий