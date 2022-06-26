Почему до сих пор не начислили пенсию и как ее получить в оккупации – в ПФУ ответили на частые вопросы пенсионеров

В ПФУ объяснили, почему не все пенсионеры еще получили полагающиеся им выплаты

В субботу, 25 июня, Пенсионный фонд Украины отчитался о завершении финансирования выплаты пенсий в июне – на нужды пенсионеров были переведены 51,2 млрд грн.

Однако, как свидетельствуют вопросы на странице ПФУ в соцсетях, многие украинские пенсионеры до сих пор не получили полагающихся им выплат.

Так, пользователь Наталья Целикова отмечает, что свою пенсию 23 июня она так и не получила, а перед этим меняла банк, на что получает ответ, что производить смену банка в военное время не будучи на оккупированной территории является ошибкой. Причина тому – список пенсионеров на смену банка передают раз в месяц — если не успеть попасть в этот список, то может случиться задержка. Так, если не успеть оформить заявление до 5 июня, пенсию в новом банке можно получить только в июле.

Переживающей о неполученной 25 июня пенсии Людмиле Шатохиной в ПФУ пояснили, что все финансирование пенсий июня было завершено поздним вечером 24 числа и, вероятно, сработало правило банков не проводить соцвыплаты после 18:00, пояснив, что деньги на карточку придут утром 27 июня, в понедельник.

Серьезная проблема ожидает пенсионеров, получающих выплаты через почту и оказавшихся на временно оккупированных территориях. Как пояснили на странице ПФУ, перевести пенсионные выплаты на банковскую карту возможно путем обращения дистанционно через личный кабинет ПФУ или в любом отделении Пенсионного фонда на подконтрольной Украине территории.

А уже в июле украинские пенсионеры будут получать новую минимальную пенсию – 2027 гривен (сейчас 1934 гривны) и максимальную пенсию – 20 270 гривен.