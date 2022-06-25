Пенсий в июне больше не будет – ПФУ рассказал, почему

На выплаты пошли больше 50 миллиардов гривен

Пенсионный фонд Украины сообщил что закончил финансирование пенсий за июнь – по состоянию на 24 июня на июньские выплаты пенсий направлены 51,2 млрд грн.

Таким образом ПФУ на своей странице в соцсетях отчитался о 100%-м финансировании пенсионных выплат за июнь.

Вместе с тем под постом ПФУ пенсионеры поспешили задать вопросы о сроках получения пенсии, так, одних интересует, получат ли они полагающиеся им выплаты в день, к которому они привыкли.

Кое-кто жалуется, что вследствие смены банка для получения пенсии в июне они так и не получили своих денег и волнуется, не исчезнут ли их деньги за июнь.

Тем временем в Министерстве социальной политики Украины подчеркнули, что Кабмин утвердил предложение министерства по выплате пенсии или соцпомощи лицам, признанные недееспособными и пребывающими на содержании государства. Часть полагающимся им средств будут перечисляться на счета госучреждений, в которых проживают такие лица.

Многие украинские пенсионеры уже с июля будут получать повышенную пенсию – для тех, кто получает минимальную пенсию надбавка составит 93 гривны, до 2027 гривен. Для получателей же максимальных пенсий надбавка составит 930 гривен, а максимальная пенсия – 20 270 гривен.