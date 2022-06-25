Пенсій у червні більше не буде – ПФУ розповів, чому

На виплати пішли понад 50 мільярдів гривень

Пенсійний фонд України повідомив, що закінчив фінансування пенсій за червень – станом на 24 червня на червневі виплати пенсій направлено 51,2 млрд грн.

Таким чином ПФУ на своїй сторінці в соцмережах звітував про 100% фінансування пенсійних виплат за червень.

Разом з тим під постом ПФУ пенсіонери поспішили поставити питання про терміни отримання пенсії, так, одних цікавить, чи отримають вони виплати, які їм належать, в день, до якого вони звикли.

Дехто скаржиться, що внаслідок зміни банку для отримання пенсії у червні вони так і не отримали своїх грошей та хвилюється, чи не зникнуть їхні гроші за червень.

Тим часом у Міністерстві соціальної політики України наголосили, що Кабмін затвердив пропозицію міністерства щодо виплати пенсії або соцдопомоги особам, які визнані недієздатними та перебувають на утриманні держави. Частина коштів, що їм належать, будуть перераховуватися на рахунки держустанов, в яких проживають такі особи.

Багато українських пенсіонерів вже з липня отримуватимуть підвищену пенсію – для тих, хто отримує мінімальну пенсію, надбавка складе 93 гривні, до 2027 гривень. Для одержувачів максимальних пенсій надбавка складе 930 гривень, а максимальна пенсія – 20 270 гривень.