В Україні з’явився новий вид пенсії: для кого вона та як її отримати

Отримати пенсію можуть як дорослі, так і діти

Окупанти вже вбили багатьох українців як військових, так і цивільних. Частина людей зникла і ніхто не знає, що з ними. Для тих сімей, у кого зникли годувальники, у Пенсійному фонді передбачили виплату.

Частина родичів людей, які зникли за особливих обставин, може претендувати на допомогу від держави. Відповідно до роз’яснення пенсійного фонду, до них належать батьки зниклого або його чоловік (дружина), якщо у них є інвалідність або вони досягли пенсійного віку.

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Також претендувати на пенсію можуть діти зниклого до 18 років (якщо вони навчаються або сироти — 23 років), а також старші, якщо вони набули інвалідність до повноліття. Пенсія також виплачується тим, хто доглядає дитину зниклого і не працює через це (до досягнення дитиною 8 років). Це може бути як чоловік (дружина), так і один із батьків, брат/сестра, дідусь/бабуся.

Страховий стаж зниклого на призначенні пенсії не впливає. Подати заяву потрібно особисто у Пенсійному фонді чи через інтернет-портал фонду. Знадобиться пакет документів, який крім стандартного включає виписку з реєстру досудових розслідувань або реєстру осіб, які зникли за особливих обставин.

Розмір пенсії розраховується на основі поданих документів і не може бути нижчим за повний прожитковий мінімум на одного непрацездатного члена сім’ї, 120% — на двох і 150% на трьох і більше.

Подати на отримання пенсії родичі можуть за місяць після внесення інформації про зникнення годувальника у відповідні реєстри.

Раніше "Телеграф" писав, що пенсії українським пенсіонерам перерахують у 2022 році ще тричі. Також в Україні збільшили кількість категорій громадян, які можуть претендувати на дострокову пенсію.