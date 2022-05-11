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На пенсію раніше: хто може достроково стати пенсіонером

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Пенсіонерів в Україні більше 10 млн Новина оновлена 11 травня 2022, 08:14
Пенсіонерів в Україні більше 10 млн

Завдяки змінам у законодавстві право на ранній вихід на пенсію отримали ще дві категорії людей

Нововведення у пенсійній сфері продовжуються, і крім квітневого перерахунку пенсій, з травня загальна кількість одержувачів пенсійних виплат може зрости.

Після того, як почали діяти зміни у законодавстві з повним текстом яких можна ознайомитись в урядовій газеті "Голос України", в країні раніше вийти на пенсію зможуть додаткові категорії громадян.

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Окрім певних категорій людей з інвалідністю, військових та співробітників небезпечних підприємств, тепер вийти на пенсію раніше дозволили ще двом:

  • раніше строку призначатимуть пенсії батькам тяжко хворих дітей з рідкісними захворюваннями, інвалідність яким не встановлена
  • за півтора року до настання пенсійного віку призначити пенсію зможуть тим, хто має необхідну кількість років страхового стажу і при цьому людину скоротили або підприємство ліквідовано.

Окремо зазначимо, що ці зміни у законодавстві встановили також дату індексації пенсій за єдиними правилами. Це відбуватиметься 1 березня.

Раніше "Телеграф" писав, що одержувачам пенсій у воєнний час можна отримати їх у різний спосіб, але якщо це не вдалося відразу — отримати на пошті можна буде за пів року, далі — за особливою процедурою.

Теги:
#Пенсійний фонд #Пенсії #Пенсіонер
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