На пенсію раніше: хто може достроково стати пенсіонером

Завдяки змінам у законодавстві право на ранній вихід на пенсію отримали ще дві категорії людей

Нововведення у пенсійній сфері продовжуються, і крім квітневого перерахунку пенсій, з травня загальна кількість одержувачів пенсійних виплат може зрости.

Після того, як почали діяти зміни у законодавстві з повним текстом яких можна ознайомитись в урядовій газеті "Голос України", в країні раніше вийти на пенсію зможуть додаткові категорії громадян.

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Окрім певних категорій людей з інвалідністю, військових та співробітників небезпечних підприємств, тепер вийти на пенсію раніше дозволили ще двом:

раніше строку призначатимуть пенсії батькам тяжко хворих дітей з рідкісними захворюваннями, інвалідність яким не встановлена

з рідкісними захворюваннями, інвалідність яким не встановлена за півтора року до настання пенсійного віку призначити пенсію зможуть тим, хто має необхідну кількість років страхового стажу і при цьому людину скоротили або підприємство ліквідовано.

Окремо зазначимо, що ці зміни у законодавстві встановили також дату індексації пенсій за єдиними правилами. Це відбуватиметься 1 березня.

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Раніше "Телеграф" писав, що одержувачам пенсій у воєнний час можна отримати їх у різний спосіб, але якщо це не вдалося відразу — отримати на пошті можна буде за пів року, далі — за особливою процедурою.