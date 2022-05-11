На пенсию пораньше: кто может досрочно стать пенсионером
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Благодаря изменениям в законодательстве право на ранний выход на пенсию получили еще две категории людей
Нововведения в пенсионной сфере продолжаются и кроме апрельского перерасчета пенсий, с мая общее количество получателей пенсионных выплат может возрасти.
После того как начали действовать изменения в законодательстве с полным текстом которых можно ознакомиться в правительственной газете "Голос Украины", в стране раньше выйти на пенсию смогут дополнительные категории граждан.
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Кроме определенных категорий людей с инвалидностью, военных и сотрудников "опасных" предприятий, теперь выйти на пенсию раньше позволили еще двум:
- раньше срока будут назначать пенсии родителям тяжело больных детей с редкими заболеваниями, инвалидность которым не установлена
- за полтора года до наступления пенсионного возраста назначить пенсию смогут тем, у кого есть необходимое количество лет страхового стажа и при этом человека сократили или предприятие ликвидировано.
Отдельно отметим, что эти изменения в законодательстве установили также дату индексации пенсий по единым правилам. Это будет происходить 1 марта.
Ранее "Телеграф" писал, что получателям пенсий в военное время можно получить их разными способами, но если это не удалось сразу — получить на почте можно будет за полгода, далее — по особой процедуре.
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