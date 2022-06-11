В Украине появился новый вид пенсии: для кого она и как ее получить

Получить пенсию могут как взрослые, так и дети

Оккупанты уже убили многих украинцев, как военных, так и гражданских. Часть людей пропали и никто не знает, что с ними. Для тех семей, у кого исчезли кормильцы, в Пенсионном фонде предусмотрели выплату.

Часть родственников людей, пропавших при особых обстоятельствах может претендовать на помощь от государства. Согласно разъяснению пенсионного фонда, к ним относятся родители пропавшего или его супруг(а), если у них есть инвалидность или они достигли пенсионного возраста.

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Также претендовать на пенсию могут дети пропавшего до 18 лет (если они учатся или сироты — 23 лет), а также старше, если они получили инвалидность до совершеннолетия. Пенсия также выплачивается тем, кто присматривает за ребенком пропавшего и не работает из-за этого (до достижения ребенком 8 лет). Это может быть как супруг(а), так и один из родителей, брат/сестра, дедушка/бабушка.

Страховой стаж пропавшего на назначении пенсии не влияет. Подать заявление нужно лично в Пенсионном фонде или через интернет-портал фонда. Понадобится пакет документов, который кроме стандартного включает в себя выписку из реестра досудебных расследований или реестра лиц пропавших при особых обстоятельствах.

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Размер пенсии рассчитывается на основе поданных документов и не может быть ниже полного прожиточного минимума на одного нетрудоспособного члена семьи, 120% — на двоих и 150% на троих и более.

Подать на получение пенсии родственники могут через месяц после внесения информации о пропаже кормильца в соответствующие реестры.

Ранее "Телеграф" писал, что пенсии украинским пенсионерам пересчитают в 2022 году еще три раза. Также в Украине увеличили количество категорий граждан, которые могут претендовать на досрочную пенсию.