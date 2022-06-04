Украинцам пересчитают пенсии: кому, когда и на сколько

В 2022 году запаланированы еще три перерасчета пенсии

Повышение пенсии в Украине запланировано в несколько "волн". Ближайшая — в июле. По итогам всех повышений средняя пенсия должна составить 4,5 тысячи гривен на конец 2022 года.

О перерасчете минимальных пенсий работающим пенсионерам, запланированном с 1 июля, сообщает Минсоцполитики. Повышение связано с прожиточным минимумом — будут начисляться дополнительные выплаты, а также надбавки за сверхурочный стаж.

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Минимальную пенсию в июле должны поднять до 2027 грн, а максимальная — в 10 раз больше, 20270 грн. Ближайший крупный перерасчет пенсионных выплат по возрасту, а также доплаты — в планах на октябрь.

Он коснется:

людей старше 65 — при условии полного стажа минимальная пенсия станет 2680 грн,

людей старше 70 — при условии необходимого стажа минпенсия составит 3000 грн,

людям от 70 до 75 лет будет доплата к пенсии в 300 грн.

Напомним, достаточным в Украине считается стаж 35 лет для мужчин и 30 для женщин.

В декабре перерасчет будет связан с очередным повышением прожиточного минимума. Минимальная пенсия должна составить 2093 грн, а для неработающих людей от 60 до 70 лет — 2,5 тысячи. Если стаж не достиг полного (20-30 лет для женщин и 25-35 для мужчин), та пенсия будет дифференцированной в зависимости от стажа от 2093 до 2500 грн.

Как ранее писал "Телеграф", из-за войны многие украинские пенсионеры столкнулись с невозможностью получать пенсию привычным им способом. Выплаты дождутся пенсионеров с оккупированных территорий в "Ощадбанке". А тем, кто выехал из Украины и не может получить выплаты из-за срока действия карты, сообщили, что деньги они смогут снять только в нашей стране.