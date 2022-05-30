Беженцы из Украины могут столкнуться с проблемой выплаты пенсий: подробности

По возвращению в Украину этот вопрос можно будет решить

Некоторые украинские пенсионеры, которые из-за войны войны были вынуждены уехать из Украины, не смогут получить выплаты от государства. Речь идет о тех гражданах, у которых истек срок действия карты для социальных выплат.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины, отметив, что пенсия никуда не денется и ее можно будет получить по возвращении на территорию государства.

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Выехавшая за границу пенсионерка из Украины обратилась в Пенсионный фонд с вопросом: "Закончился срок действия карты. Получить новую не могу, нахожусь за пределами Украины. Но есть действующая карта Монобанка. Можно ли перечислять пенсию на эту карту? Все реквизиты есть" .

На что сотрудники фонда ответили, что перевести пенсию на карту "Монобанка" невозможно и посоветовали ознакомиться с перечнем финучреждений, осуществляющих выплату пенсий. При этом пенсионерку успокоили, что она сможет получить выплаты по возвращению в Украину.

"Деньги будут накапливаться на вашем счете. Вы сможете их получить по возвращении", — отметили в ПФУ.

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Напомним, что в Украине в этом году проведут плановый перерасчет пенсионных выплат. На прибавку могут рассчитывать те граждане, которые вышли на пенсию в течение 2021-2022 годов, однако продолжают работать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что части пенсионеров облегчили процедуру получения пенсий.