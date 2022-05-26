Пенсии некоторых украинцев увеличатся: кому и когда ждать дополнительных выплат

Право на автоматический перерасчет определяет страховой стаж

В Украине в этом году будет проведен плановый перерасчет пенсионных выплат. На прибавку могут рассчитывать те граждане, которые вышли на пенсию в течение 2021-2022 годов, однако продолжают работать.

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Об этом в четверг, 26 мая, сообщили на странице ПФУ в соцсети.

Кому сделают перерасчет

Так, согласно имеющейся информации, пожилым украинцам, которые после назначения пенсионных выплат официально считались работающими (т.е. единым социальным взносом за них уже уплатили) пенсии перечисляются каждые два года.

Соответствующая процедура производится после обращения самого пенсионера или автоматически с 1 апреля.

Право на автоматический перерасчет определяется страховым стажем, полученным до февраля 2022 года.

Перерасчет проводят, учитывая исключительно страховой стаж, который лицо приобрело уже после назначения пенсии, или, если это целесообразно, учитывая стаж и зарплату, которые были получены после назначения пенсионных выплат.

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Перечисленные пенсии начнут выплачивать пенсионерам уже со следующего месяца (июня) и с дополнительной выплатой за апрель и май.

Стоит добавить, что по данным статистического отчета, в Украине на 1 апреля насчитывается 10,8 млн пенсионеров, 2,7 млн из которых являются работающими.

В настоящее время средний размер пенсионных выплат в стране для работающих пенсионеров составляет 4532,91 грн.

Ранее "Телеграф" сообщал, что до конца 2022 года пенсионные выплаты в Украине подлежат перерасчету еще три раза: в июле, октябре, а также в декабре.

Также следует напомнить, кто из украинцев получит доплату к пенсии уже в июне.