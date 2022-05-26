Пенсії деяких українців збільшаться: кому та коли чекати додаткові виплати

Право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж

В Україні цьогоріч проведуть плановий перерахунок пенсійних виплат. На надбавку можуть розраховувати ті громадяни, які вийшли на пенсію впродовж 2021-2022 років, проте продовжують працювати.

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Про це у четвер, 26 травня, повідомили на сторінці ПФУ у соцмережі.

Кому зроблять перерахунок

Так, згідно з наявною інформацією, літнім українцям, котрі після призначення пенсійних виплат офіційно вважалися працюючими (тобто єдиний соціальний внесок за них вже сплатили) пенсії перераховуються кожні два роки.

Відповідна процедура проводиться після звернення самого пенсіонера або автоматично з 1 квітня.

Право на автоматичний перерахунок визначається страховим стажем, отриманим до лютого 2022 року.

Перерахунок проводять, враховуючи виключно страховий стаж, який особа набула вже після призначення пенсії, або, якщо це є доцільним, враховуючи стаж та зарплату, які були отримані після призначення пенсійних виплат.

Коли віддадуть обіцяне

Перераховані пенсії почнуть виплачувати пенсіонерам вже з наступного місяця (червня) та з додатковою виплатою за квітень і травень.

Варто додати, що за даними статистичного звіту, в Україні станом на 1 квітня налічується 10,8 млн пенсіонерів, 2,7 млн з яких є працюючими.

Наразі середній розмір пенсійних виплат в країні для працюючих пенсіонерів складає 4532,91 грн.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до кінця 2022 року пенсійні виплати в Україні підлягають перерахунки ще три рази: у липні, жовтні, а також у грудні.

Також варто нагадати, хто з українців отримає доплату до пенсії вже у червні.