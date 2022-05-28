Получать пенсии стало проще: что разрешили части украинских пенсионеров

Украинцы, освобожденные от военной службы, смогут получать пенсии не только в "Ощадбанке"

В Украине военным пенсионерам предоставили возможность самостоятельно выбирать банк для получения пенсионных выплат.

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Об этом говорится в законопроекте "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", принятом Верховной Радой Украины. "За" проголосовали 292 народных избранника.

В пояснительной записке отмечается, что для украинцев, являющихся военными пенсионерами, выбор банка для открытия счета, куда будут в дальнейшем начисляться пенсии, ограничен только одним банковским учреждением — "Ощадбанк".

"Внесение предложенных этим законопроектом изменений позволит устранить ограничения для лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц в выборе учреждения банка, через которую органы Пенсионного фонда смогут осуществлять выплаты пенсии, позволив получателю самостоятельно выбирать банковское учреждение из определенных государством уполномоченных банков, через которые можно производить пенсионную выплату", — говорится в тексте объяснения.

Следует также отметить, что, согласно сведениям, которые обнародовала министерша социальной политики Марина Лазебная, в Украине средний размер пенсионных выплат для военных пенсионеров достиг до отметки более чем в 8 500 гривен. При том, что ранее вышедшие на пенсию военнослужащие получали всего по 4 370 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине планируют произвести перерасчет пенсионных выплат. Кому и когда следует ожидать увеличения пенсий подробнее в одном из наших материалов.