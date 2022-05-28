Отримувати пенсії стало простіше: що дозволили частині українських пенсіонерів

Українці, звільнені від військової служби, зможуть отримувати пенсії не лише через державний "Ощадбанк"

В Україні військовим пенсіонерам надали можливість самостійно обирати банк для отримання пенсійних виплат.

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Про це йдеться у законопроєкті "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", ухваленому Верховною Радою України. "За" проголосували 292 народних обранців.

У пояснювальній записці зазначається, що для українців, які є військовими пенсіонерами, вибір банку для відкриття рахунку, куди в подальшому нараховуватимуться пенсії, обмежено лише однією банківською установою — "Ощадбанк".

"Внесення запропонованих цим законопроєктом змін дозволить усунути обмеження для осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб у виборі установи банку, через яку органи Пенсійного фонду матимуть змогу здійснювати виплати пенсії, дозволивши одержувачу самостійно обирати банківську установу з-поміж визначених державою уповноважених банків, через які можна здійснювати пенсійну виплату", — йдеться в тексті пояснення.

Варто також відзначити, що, згідно з відомостями, які оприлюднила міністерка соціальної політики Марина Лазебна, в Україні наразі середній розмір пенсійних виплат для військових пенсіонерів сягнув до відмітки у понад 8 500 гривень. При тому, що раніше військовослужбовці, котрі вийшли на пенсію, отримували лише по 4 370 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, в Україні планують зробити перерахунок пенсійних виплат. Кому та коли варто очікувати на збільшення пенсій детальніше в одному з наших матеріалів.