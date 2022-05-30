Біженці з України можуть зіткнутися з проблемою щодо виплати пенсій: подробиці
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По поверненню в Україну це питання можна буде вирішити
Деякі українські пенсіонери, які через війну були вимушені виїхати з України, не зможуть отримати виплати від держави. Мова про тих громадян, у яких закінчився термін дії карти для соціальних виплат.
Про це повідомили у Пенсійному фонді України, зазначивши, що пенсія нікуди не подінеться і її можна буде отримати після повернення на територію держави.
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Пенсіонерка з України, яка виїхала за кордон, звернулася до Пенсійного фонду із запитанням: "Закінчився термін дії карти. Отримати нову не можу, перебуваю за межами України. Але є діюча карта Монобанку. Чи можна перераховувати пенсію на цю карту? Всі реквізити є".
На що співробітники фонду відповіли, що перевести пенсію на карту "Монобанку" неможливо і порадили ознайомитися з переліком фінустанов, які здійснюють виплату пенсій. При цьому пенсіонерку заспокоїли, що вона зможе отримати виплати по поверненню в Україну.
"Гроші будуть накопичуватися на вашому рахунку. Ви зможете їх отримати після повернення", — зазначили в ПФУ.
Нагадаємо, що в Україні цьогоріч проведуть плановий перерахунок пенсійних виплат. На надбавку можуть розраховувати ті громадяни, які вийшли на пенсію впродовж 2021-2022 років, проте продовжують працювати.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що частині пенсіонерів полегшили процедуру отримання пенсій.