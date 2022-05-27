Как получить пенсию тем, кто живет на оккупированной территории: в Минсоцполитики ответили

Некоторые жители страны не имеют возможности получить начисленные пенсионные выплаты наличными или вообще использовать их

Украинцы, проживающие на временно оккупированных агрессором территориях, имеют проблемы с получением пенсионных выплат. Учитывая это, правительство страны приняло решение разработать специальный механизм, который поможет обойти сложности.

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Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная, — пишут "Факты".

"Банки все 100% пенсионных выплат зачисляют на карты, но на части оккупированных территорий ими невозможно воспользоваться", – пояснила украинская чиновница.

По словам Лазебной, из всех украинских пенсионеров, получавших выплаты по месту жительства, примерно до 300 тысяч человек почтовые операторы просто не могут добраться из-за систематического ведения боевых действий.

Для тех пожилых жителей страны, которые пока не в состоянии получить свои деньги, будут открыты счета в "Ощадбанке". Именно на них правительство будет засчитывать пенсии.

Эти средства пенсионеры смогут получить, а в дальнейшем использовать, обратившись в "Ощадбанк" в любое удобное время. Кроме того, есть возможность дождаться, пока "Укрпочта" сможет полноценно восстановить рабочий процесс в регионе, и уже тогда получить всю сумму по месту жительства.

Стоит отметить, что в шести регионах Украины, где находятся находящиеся под оккупацией города и села, 2,9 миллиона пенсионеров, пенсию получили 2,6 миллиона граждан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что до конца 2022 года украинцам трижды перечислят пенсионные выплаты. Пересчет будут производиться в июле, октябре, а также в декабре.

Также напомним, кто из украинцев получит доплату к пенсии уже в июне.