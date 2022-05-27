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Как получить пенсию тем, кто живет на оккупированной территории: в Минсоцполитики ответили

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Жители населенных пунктов, временно находящиеся в оккупации рф, смогут получить пенсии от государства Новость обновлена 27 мая 2022, 13:40
Жители населенных пунктов, временно находящиеся в оккупации рф, смогут получить пенсии от государства

Некоторые жители страны не имеют возможности получить начисленные пенсионные выплаты наличными или вообще использовать их

Украинцы, проживающие на временно оккупированных агрессором территориях, имеют проблемы с получением пенсионных выплат. Учитывая это, правительство страны приняло решение разработать специальный механизм, который поможет обойти сложности.

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Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная, — пишут "Факты".

"Банки все 100% пенсионных выплат зачисляют на карты, но на части оккупированных территорий ими невозможно воспользоваться", – пояснила украинская чиновница.

По словам Лазебной, из всех украинских пенсионеров, получавших выплаты по месту жительства, примерно до 300 тысяч человек почтовые операторы просто не могут добраться из-за систематического ведения боевых действий.

Для тех пожилых жителей страны, которые пока не в состоянии получить свои деньги, будут открыты счета в "Ощадбанке". Именно на них правительство будет засчитывать пенсии.

Эти средства пенсионеры смогут получить, а в дальнейшем использовать, обратившись в "Ощадбанк" в любое удобное время. Кроме того, есть возможность дождаться, пока "Укрпочта" сможет полноценно восстановить рабочий процесс в регионе, и уже тогда получить всю сумму по месту жительства.

Стоит отметить, что в шести регионах Украины, где находятся находящиеся под оккупацией города и села, 2,9 миллиона пенсионеров, пенсию получили 2,6 миллиона граждан.

Ранее "Телеграф" сообщал, что до конца 2022 года украинцам трижды перечислят пенсионные выплаты. Пересчет будут производиться в июле, октябре, а также в декабре.

Также напомним, кто из украинцев получит доплату к пенсии уже в июне.

Теги:
#Минсоцполитики #Пенсии #Ощадбанк #Оккупированные территории #Марина Лазебна