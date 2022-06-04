Українцям перерахують пенсії: кому, коли та на скільки

У 2022 році заплановано ще три перерахунки пенсії

Підвищення пенсії в Україні заплановано у декілька "хвиль". Найближча – у липні. За підсумками всіх підвищень середня пенсія має становити 4,5 тисячі гривень на кінець 2022 року.

Про перерахунок мінімальних пенсій працюючим пенсіонерам, запланований з 1 липня, повідомляє Мінсоцполітики. Підвищення пов’язане з прожитковим мінімумом — нараховуватимуться додаткові виплати, а також надбавки за понаднормовий стаж.

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Мінімальну пенсію у липні мають підняти до 2027 грн, а максимальна – у 10 разів більше, 20270 грн. Найближчий перерахунок пенсійних виплат за віком, а також доплати — у планах на жовтень.

Він торкнеться:

людей старших за 65 — за умови повного стажу мінімальна пенсія стане 2680 грн,

людей старших за 70 — за умови необхідного стажу мінпенсія становитиме 3000 грн,

людям від 70 до 75 років буде доплата до пенсії 300 грн.

Нагадаємо, достатнім в Україні вважається стаж 35 років для чоловіків та 30 для жінок.

У грудні перерахунок буде пов’язаний із черговим підвищенням прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія має становити 2093 грн, а для непрацюючих людей від 60 до 70 років – 2,5 тисячі. Якщо стаж не досяг повного (20-30 років для жінок та 25-35 для чоловіків), та пенсія буде диференційованою залежно від стажу від 2093 до 2500 грн.

Як раніше писав "Телеграф", через війну багато українських пенсіонерів зіткнулися з неможливістю отримувати пенсію звичним їм способом. Виплати дочекаються пенсіонерів із окупованих територій у "Ощадбанку". А тим, хто виїхав з України та не може отримати виплати через термін дії картки, повідомили, що гроші вони зможуть зняти лише у нашій країні.