Як отримати пенсію тим, хто живе на окупованій території: у Мінсоцполітики дали відповідь

Деякі жителі країни не мають можливостей отримати нараховані пенсійні виплати готівкою або взагалі використати їх

Українці, котрі наразі проживають на тимчасово окупованих агресором територіях, мають проблеми із отриманням пенсійних виплат. Врахувавши це, уряд країни прийняв рішення розробити спеціальний механізм, який допоможе обійти складнощі.

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Про це повідомила міністр соцполітики Марина Лазебна, — пишуть "Факти".

"Банки усі 100% пенсійних виплат зараховують на карти, але на частини окупованих територій ними неможливо скористатися", — пояснила українська чиновниця.

За словами Лазебної, з усіх українських пенсіонерів, які отримували виплати за місцем проживання, приблизно до 300 тисяч осіб поштові оператори просто не мають змогу дістатися через систематичне ведення бойових дій.

Для тих літніх жителів країни, котрі поки що не в змозі отримати свої гроші, буде відкрито рахунки в "Ощадбанку". Саме на них уряд зараховуватиме пенсії.

Ці кошти пенсіонери зможуть отримати, а у подальшому використати, звернувшись до Ощадбанку в будь-який зручний час. Окрім того, є можливість дочекатися, поки "Укрпошта" матиме змогу повноцінно відновити робочий процес у регіоні, та вже тоді отримати всю суму за місцем проживання.

Варто відзначити, що у шести регіонах України, де є міста та села, котрі перебувають під окупацією, 2,9 мільйона пенсіонерів, пенсію отримали 2,6 мільйона громадян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до кінця 2022 року українцям тричі перерахують пенсійні виплати. Перерахунок робитимуть у липні, жовтні, а також у грудні.

Також нагадаємо, хто з українців отримає доплату до пенсії вже у червні.