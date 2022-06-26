Пенсіонери отримуватимуть більше: наскільки зросте мінімальна пенсія з 1 липня

Це не крайній перерахунок у 2022 році

У червні Пенсійний фонд України вже повністю завершив фінансування виплат, направивши на це 51,2 млрд. грн. З наступного місяця ця сума має збільшитися, адже з липня зростає прожитковий мінімум, а за ним і мінімальна пенсія.

У липні прожитковий мінімум підніметься до 2508 грн на особу, з корективами за віком та працездатністю. Так, для дітей віком до 6 років він становитиме 2201 грн, а для працездатних 2600 грн.

Мінімальна пенсія зросте до 2027 грн (аналогічно до прожиткового мінімуму для непрацездатних), максимальна відповідно до 20270 грн. До мінімальної пенсії додасться 93 грн. Індексацію виплат у липні після підвищення прожиткового мінімуму скасовано не буде. У Міністерстві фінансів зазначили, що виплата пенсій та соціальних допомог – ключовий пріоритет.

Читайте також: Категорія Суспільство Пенсію та допомогу отримають не всі – кому держава не може платити гроші У держави не завжди вистачає гроші на всі витрати, в результаті страждають ВПО та пенсіонери

Зазначимо, що попереду ще одне підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії відповідно – з грудня до 2093 грн. У жовтні настає ще одна зміна — через зростання мінімальної зарплати. Для тих, хто не працює, досяг 65 років і має достатній страховий стаж, зросте розмір пенсійної мінімалки. Також зміниться частина виплат за віком у жовтні та грудні.

Раніше "Телеграф" публікував підказку для майбутніх пенсіонерів — як і куди подати документи на отримання виплат за віком.