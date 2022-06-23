Пенсію та допомогу отримають не всі – кому держава не може платити гроші

У держави не завжди вистачає гроші на всі витрати, в результаті страждають ВПО та пенсіонери

У зв’язку з російською агресією, що триває, проти України в Міністерстві соціальної політики визнали проблеми з виплатами грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомив заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко в ефірі телемарафону, спостерігаються затримки із виплатами допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Чиновник пояснює те, що відбувається двома факторами:

обмеженістю можливостей місцевої соціальної інфраструктури;

нестачею бюджетних коштів.

"Переміщення людей по країні відбувалося не рівномірно і в західних регіонах кількість переміщених осіб більша порівняно з кількістю місцевого населення та здатністю інфраструктури. По-друге, бувають випадки, коли нам доводиться віддавати пріоритет коштам, які ми можемо собі дозволити профінансувати у конкретний день та тут переважно ми фінансуємо сектор безпеки та оборони", — пояснив проблеми з невиплатами допомоги ВПО Віталій Музиченко.

Водночас, за його словами, кількість оформлюваних щодня ВПО значно знизилася, якщо раніше таких було до 25-40 тисяч осіб, то з середини травня їхня кількість знизилася приблизно до 5-10 тисяч.

Раніше чиновник заявляв, що у травні були проблеми з виплатами ВПО, які до кінця місяця вдалося вирішити.

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Тим часом у Пенсійному фонді України нагадали, що у зв’язку з російською агресією проти України часто особи оголошуються зниклими безвісти, тому якщо цей статус буде присвоєний пенсіонеру, то виплату пенсії йому буде призупинено.

"Виплата пенсії поновлюється після особистого звернення подібної особи до органів Пенсійного фонду України", — наголосили у ПФУ.

Втім, з 1 липня на пенсіонерів очікує зростання мінімальної пенсії та перерахунок середньої, а в деяких розмір пенсії може перевищити 20 тисяч гривень.