Пенсию и помощь получат не все – кому государство не может платить деньги

У государства не всегда хватает деньги на все расходы, в итоге страдают ВПЛ и пенсионеры

В связи с продолжающейся российской агрессией против Украины в Министерстве социальной политики признали проблемы с выплатами денежной помощи для внутренне перемещенных лиц.

Как сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телемарафона, наблюдаются задержки с выплатами помощи внутренне перемещенным лицам.

Чиновник объясняет происходящее двумя факторами:

ограниченностью возможностей местной социальной инфраструктуры;

нехваткой бюджетных средств.

"Перемещение людей по стране происходило не равномерно и в западных регионах количество перемещенных лиц больше по сравнению с количеством местного населения и способностью инфраструктуры. Во-вторых, бывают случаи, когда нам приходится отдавать приоритет средствам, которые мы можем себе позволить профинансировать в конкретный день и тут преимущественно мы финансируем сектор безопасности и обороны", — объяснил проблемы с невыплатами помощи ВПЛ Виталий Музыченко.

Вместе с тем, по его словам, количество оформляемых ежедневно ВПЛ, то их количество значительно снизилось, если прежде таких было до 25-40 тысяч человек, то с середины мая их количество снизилось примерно до 5-10 тысяч.

Ранее чиновник заявлял, что в мае были проблемы с выплатами ВПЛ, которые к концу месяца удалось решить.

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Тем временем в Пенсионном фонде Украины напомнили, что в связи с российской агрессией против Украины часто лица объявляются пропавшими без вести, так что если этот статус будет присвоен пенсионеру, то выплата пенсии ему будет приостановлена.

"Выплата пенсии возобновляется после личного обращения подобного лица в органы Пенсионного фонда Украины", — подчеркнули в ПФУ.

Впрочем, с 1 июля пенсионеров ожидает рост минимальной пенсии и пересчет средней, а у некоторых размер пенсии может превысить 20 тысяч гривен.