Пенсии в Украине: кому придется вернуть деньги

В некоторых случаях пенсионер может получить больше денег, чем ему положено

Украинских пенсионеров, которым по ошибке начислили больше выплат, чем положено, заставят вернуть лишнее.

Как сообщает ТСН, в Пенсионном фонде говорят, что такие ситуации возникают в основном из-за того, что пенсионер забыл сообщить о своем статусе структурам ведомства.

В частности такое может случиться, когда пенсионер вновь устроился на работу или начал вести предпринимательскую деятельность. В таком случае он обязан проинформировать ПФУ об этом, поскольку это влияет на доплаты и надбавки. Например, за дополнительные годы страхового стажа.

Если пенсионер не работает и при этом имеет на содержании ребенка до 18 лет, то ему полагается надбавка. Но если он снова устраивается на работу, то права ее получать он лишается.

То же касается выхода на пенсию по выслуге лет. Если пенсионер решил опять трудоустроиться по той же специализации, то по закону выплата ему пенсий должна быть приостановлена.

Также пересчитать пенсию могут из-за смены места жительства. К примеру, пенсионерам, живущим в Чернобыльской зоне положена доплата, но в случае переезда ее он получать больше не сможет.

Выплата некоторых видов пенсии может быть отменена из-за смены статуса ее получателя. Например, студенты на дневной форме обучения в возрасте до 23 лет могут получать пенсию по потере кормильца, однако если он бросил учебу или перевелся на другую форму обучения, то выплаты прекращаются.

В ПФУ напоминают, что о смене статуса пенсионер должен сообщить в течение 10 дней, однако если он забыл или решил скрыть информацию, то этот факт рано или поздно станет известным, поскольку в Фонде регулярно сверяются с госреестрами.

В случае обнаружения переплаты, пенсионеру придется вернуть деньги разовой выплатой или за счет отчислений из будущих выплат.

Как сообщалось ранее, в Минсоцполитики ранее объяснили, как получить пенсию и прочие социальные выплаты тем украинцам, которые оказались на временно оккупированных территориях или территориях, где идут активные боевые действия.