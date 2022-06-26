Пенсионеры будут получать больше: насколько вырастет минимальная пенсия с 1 июля

Это не крайний пересчет в 2022 году

В июне Пенсионный фонд Украины уже полностью завершил финансирование выплат, направив на это 51,2 млрд грн. Со следующего месяца эта сумма должна увеличиться, ведь с июля вырастает прожиточным минимум, а за ним и минимальная пенсия.

В июле прожиточный минимум поднимется до 2508 грн на человека, с коррективами по возрасту и трудоспособности. Так, для детей до 6 лет он составит 2201 грн, а для трудоспособных 2600 грн.

Минимальная пенсия вырастет до 2027 грн (аналогично прожиточному минимуму для нетрудоспособных), максимальная соответственно до 20270 грн. К минимальной пенсии добавится 93 грн. Индексация выплат в июле после повышения прожиточного минимума отменена не будет. В Министерстве финансов отметили, что выплата пенсий и социальных пособий — ключевой приоритет.

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Отметим, что впереди еще одно повышение прожиточного минимума и минимальной пенсии соответственно — с декабря до 2093 грн. В октябре грядет еще одно изменение — в связи с ростом минимальной зарплаты. Для тех, кто не работает, достиг 65 лет и имеет достаточных страховой стаж вырастет размер пенсионной минималки. Также изменится часть выплат по возрасту в октябре и декабре.

Ранее "Телеграф" публиковал подсказку для будущих пенсионеров — как и куда подать документы на получение выплат во возрасту.