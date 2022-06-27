ПФУ прекратил выплачивать пенсии в июне - как вернуть свои деньги

Пенсионный фонд закончил выплату пенсий в июне

Пенсионный фонд Украины перечислил на личные счета украинских пенсионеров в банках и в "Укрпочту" для выдачи пенсий свыше 51 миллиарда гривен. На этом финансирование пенсий в июне закончилось.

Хотя в ПФУ заявили, что на 100% профинансировали выплату пенсий, на деле многие пенсионеры так и не увидели своих пенсий, одни по причине смены банка, другие потому что деньги на выплату пенсий поступили поздно вечером и потому банковское учреждение может слегка сдвинуть срок выплаты.

Как подчеркнули в Пенсионном фонде, все украинские пенсионеры, проживающие на подконтрольных территориях, обязательно получат свои платежи, возможно с опозданием. Так, те кто решил поменять банк для получения пенсии в июне и не успел этого сделать до даты выплаты, получит июньскую пенсию уже в июле вместе с пенсионной выплатой за июль.

А вот у кого могут возникнуть проблемы с получением пенсии, так это у пенсионеров получающих свои деньги от "Укрпочты" и оказавшихся на временно оккупированных территориях. В этом случае свою пенсию люди просто не увидят до тех пор, пока не выедут на подконтрольную территорию и не переоформят пенсию в каком-либо банке с получением карточки.

Вместе с тем с 1 июля украинских пенсионеров ждет рост пенсии, размер которой будет колебаться от 2027 до 20 270 гривен.