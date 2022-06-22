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Украинцы будут получать до 20 тысяч гривен пенсии, но есть одно условие

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Никита Синицин Никита Синицин
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Пенсия может составить 20 тысяч гривен уже в июле, но не всем Новость обновлена 22 июня 2022, 12:31
Пенсия может составить 20 тысяч гривен уже в июле, но не всем

Вместе с прожиточным минимумом в июле вырастут пенсии, у некоторых весьма серьезно

С 1 июля в Украине произойдет очередной перерасчет пенсий, связанный с ростом прожиточного минимума для различных категорий украинских граждан.

Так, для трудоспособных лиц прожиточный минимум составит 2600 гривен, детей в возрасте до 6 лет – 2201 гривны, от 6 до 18 лет – 2744 гривны, а для нетрудоспособных лиц – 2027 гривен. Последняя сумма станет также минимальным размером пенсии для украинцев с 1 июля и по 1 декабря.

Максимальный размер пенсионной выплаты с 1 июля может составить 20 270 гривен в месяц, правда, как сообщает OBOZREVATEL, при условии получения зарплаты в 5 раз выше средней по стране – не менее 55 тысяч гривен. При этом получатели средней зарплаты по Украине могут рассчитывать на пенсию порядка 3,5 тысяч гривен.

Тем временем, по данным Пенсионного фонда Украины, размер средней заработной платы с которой платились страховые взносы в январе-марте 2022 года упали с 14 055 гривен в январе до 13 016 гривен в марте, то есть размер пенсий украинцев, вышедших на отдых в эти месяцы будет несколько меньше чем мог бы быть без российской агрессии.

Также по данным ПФУ на 21 июня на финансирование выплаты пенсий были перечислены 42,2 млрд грн.

Вместе с тем, как сообщает ПФУ, если пенсионер по ошибке получил пенсию выше, чем ему полагалось, он должен будет вернуть лишнее.

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#ПФУ #Прожиточный минимум #Пенсии