ПФУ припинив виплачувати пенсії у червні — як повернути свої гроші

Пенсійний фонд закінчив виплату пенсій у червні

Пенсійний фонд України перерахував на особисті рахунки українських пенсіонерів у банках та в "Укрпошту" для видачі пенсій понад 51 мільярд гривень. На цьому фінансування пенсій у червні закінчилося.

Хоча у ПФУ заявили, що на 100% профінансували виплату пенсій, насправді багато пенсіонерів так і не побачили своїх пенсій, одні через зміну банку, інші тому що гроші на виплату пенсій надійшли пізно ввечері і тому банківська установа може трохи зрушити термін виплати.

Як наголосили у Пенсійному фонді, всі українські пенсіонери, які проживають на підконтрольних територіях, обов’язково отримають свої платежі, можливо із запізненням. Так, ті, хто вирішив поміняти банк для отримання пенсії в червні і не встиг цього зробити до дати виплати, отримає червневу пенсію вже в липні разом із пенсійною виплатою за липень.

А от у кого можуть виникнути проблеми з отриманням пенсії, то це у пенсіонерів, які отримують свої гроші від "Укрпошти" і опинилися на тимчасово окупованих територіях. У цьому випадку свою пенсію люди просто не побачать доти, доки не виїдуть на підконтрольну територію і не переоформлять пенсію в якомусь банку з отриманням картки.

Водночас з 1 липня на українських пенсіонерів чекає зростання пенсії, розмір якої коливатиметься від 2027 до 20 270 гривень.