Пенсія у 20 тисяч гривень уже з 1 липня – хто отримає

У деяких пенсія зросте одразу більше ніж на 900 гривень

З 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум, а це означає, що в деяких українських пенсіонерів пенсія перевищить 20 тисяч гривень на місяць.

Так, прожитковий мінімум становитиме:

2600 гривень – для працездатних осіб;

2201 гривню — для дітей віком до 6 років;

2274 гривні – для дітей віком від 6 до 18 років;

2027 гривень для непрацездатних осіб, до яких належать пенсіонери.

Таким чином, мінімальна пенсійна виплата в Україні з 1 липня становитиме 2027 гривень, що на 93 гривні більше, ніж зараз, а максимальна пенсія українських пенсіонерів становитиме 20 270 гривень.

Щоб отримувати пенсію такого розміру страхові внески мали виплачуватись із заробітної плати, чий розмір у 5 разів більший за середню по Україні або не менше 55 тисяч гривень. При цьому отримувачі середньої зарплати по Україні можуть розраховувати на пенсію близько 3,5 тисячі гривень.

Тим часом, розмір середньої заробітної плати з якої сплачувалися страхові внески у січні-березні 2022 року впали з 14 055 гривень у січні до 13 016 гривень у березні, тобто розмір пенсій українців, які вийшли на відпочинок у ці місяці, буде дещо меншим.

Втім, не лише підвищену, а й взагалі жодну пенсію можуть не отримати українці, яку отримують пенсійні виплати через "Укрпошту" і опинився за кордоном або в окупації. У ПФУ розповіли, як це можна виправити.