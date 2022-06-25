«Vodafone Украина» поднимет тарифы – сколько заплатим за связь с 1 июля

Звонить станет дороже в среднем на 15-40 гривен в месяц

Мобильный оператор "Vodafone Украина" с 1 июля поднимает стоимость всех актуальных тарифов SuperNet и Joice — она поднимется на 15-40 грн в месяц.

Об этом сообщил Украинский бизнес-ресурс.

"Нашим приоритетом остается обеспечение связи. Компания несет огромные потери из-за войны – ежедневно мы восстанавливаем десятки поврежденных объектов сети, давая миллионам людей возможность поддерживать связь с родными. Этот шаг (повышение тарифов) поможет нам продолжить поддерживать стабильную работу сети и помогать тем, кому наша помощь необходима", – привел Ubr.ua слова "Vodafone Украина".

Вместе с ценой изменится объем получаемых услуг:

SuperNet Start – cо 125 грн до 145 грн (будет предоставляться не 7 ГБ, а 10 ГБ, количество минут для звонков по Украине увеличится со 150 до 200);

– cо 125 грн до 145 грн (будет предоставляться не 7 ГБ, а 10 ГБ, количество минут для звонков по Украине увеличится со 150 до 200); SuperNet Pro – 205 грн вместо 180 грн (25 ГБ и 300 минут, тогда как до конца месяца еще 20 ГБ и 250 минут);

– 205 грн вместо 180 грн (25 ГБ и 300 минут, тогда как до конца месяца еще 20 ГБ и 250 минут); SuperNet Unlim – 300 грн вместо 260 грн (объем интернета увеличится с 40 Гб до 50 ГБ, а число минут по Украине – с 350 до 400);

– 300 грн вместо 260 грн (объем интернета увеличится с 40 Гб до 50 ГБ, а число минут по Украине – с 350 до 400); Joice – 135 грн вместо 120 грн (сейчас 6 ГБ и 600 минут, а с июля – 10 ГБ и 1000 минут).

При этом те, кто в рамках тарифов SuperNet подключил услугу "Год без абонплаты" стоимость тарифа не будет меняться до окончания ее действия, а вот объем услуг увеличится. Если же подключена услуга Joice MAXX, стоимость тарифа и его наполнение не изменятся до ее отключения.

Также с 1 июля будет дороже позвонить в россию и Беларусь – теперь это будут 25 гривен за минуту и 3 гривны за SMS.

Тем временем Верховная Рада приняла законопроект которым вводится мораторий на повышение тарифов на услуги ЖКХ и на принудительное взыскание долгов за них. Мораторий будет действовать на все время войны с рф и 6 месяцев после ее окончания.