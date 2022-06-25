«Vodafone Україна» підніме тарифи – скільки заплатимо за зв’язок з 1 липня

Дзвонити стане дорожче в середньому на 15-40 гривень на місяць

Мобільний оператор "Vodafone Україна" з 1 липня піднімає вартість усіх актуальних тарифів SuperNet та Joice — вона підніметься на 15-40 грн на місяць.

Про це повідомив Український бізнес-ресурс.

"Нашим пріоритетом залишається забезпечення зв’язку. Компанія зазнає величезних втрат через війну – щодня ми відновлюємо десятки пошкоджених об’єктів мережі, даючи мільйонам людей можливість підтримувати зв’язок із рідними. Цей крок (підвищення тарифів) допоможе нам продовжити підтримувати стабільну роботу мережі та допомагати тим, кому наша допомога потрібна", – навів Ubr.ua слова "Vodafone Україна".

Разом з ціною зміниться обсяг послуг, що отримуються:

SuperNet Start – з 125 грн до 145 грн (надаватиметься не 7 ГБ, а 10 ГБ, кількість хвилин для дзвінків по Україні збільшиться зі 150 до 200);

– з 125 грн до 145 грн (надаватиметься не 7 ГБ, а 10 ГБ, кількість хвилин для дзвінків по Україні збільшиться зі 150 до 200); SuperNet Pro – 205 грн замість 180 грн (25 ГБ та 300 хвилин, тоді як до кінця місяця ще 20 ГБ та 250 хвилин);

– 205 грн замість 180 грн (25 ГБ та 300 хвилин, тоді як до кінця місяця ще 20 ГБ та 250 хвилин); SuperNet Unlim – 300 грн. замість 260 грн. (обсяг інтернету збільшиться з 40 Гб до 50 ГБ, а кількість хвилин по Україні – з 350 до 400);

– 300 грн. замість 260 грн. (обсяг інтернету збільшиться з 40 Гб до 50 ГБ, а кількість хвилин по Україні – з 350 до 400); Joice – 135 грн замість 120 грн (зараз 6 ГБ та 600 хвилин, а з липня – 10 ГБ та 1000 хвилин).

При цьому ті, хто в рамках тарифів SuperNet підключив послугу "Рік без абонплати", вартість тарифу не змінюватиметься до закінчення її дії, а ось обсяг послуг збільшиться. Якщо ж підключено послугу Joice MAXX, вартість тарифу та його наповнення не зміняться до її вимкнення.

Також з 1 липня буде дорожче зателефонувати до Росії та Білорусі – тепер це будуть 25 гривень за хвилину та 3 гривні за SMS.

Тим часом Верховна Рада ухвалила законопроект, яким запроваджується мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ та на примусове стягнення боргів за них. Мораторій діятиме весь час війни з Росії і шість місяців після її закінчення.