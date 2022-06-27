«Vodafone Украина» поднимет тарифы, сколько заплатим за мобильную связь от Киевстара и lifecel
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Из трех операторов мобильной связи один повышает свои тарифы с 1 июля, два других пока думают
Уже с 1 июля некоторые тарифы мобильного оператора "Vodafone Украина" подорожают на 15-40 гривен, это коснется линейки тарифов SuperNet и Joice.
Правда при этом как уточняет Украинский бизнес-ресурс, вырастет и объем услуг, которые оказываются "Vodafone Украина" своим абонентам.
Например, с ростом тарифа SuperNet Start cо 125 грн до 145 грн абоненты получат дополнительно 3 ГБ интернета и 50 минут для звонков по Украине. Вместе с ростом тарифа на 40 гривен пользователи SuperNet Unlim – получат еще 10 Гб интернета и также еще 50 минут по Украине.
Перед этим "Vodafone Украина" повышал свои тарифы в декабре 2021 года.
Мобильный оператор lifecel также подумывает о росте тарифов на мобильную связь в 2022 году, правда, как сообщают СМИ, сколько этот рост составит не знают и в самой компании.
"Киевстар" пока не анонсировал планов на повышение тарифов на свою мобильную связь и расширяет перечень услуг. Так, с 23 июня компания расширила до 30 число стран в которых действует услуга "Роуминг как дома".
Этой услугой могут пользоваться абоненты, оплатившие счет на 4 недели для подписки или месяц в контрактных тарифах.
С тем как именно вырастут тарифы на мобильную связь от "Vodafone Украина" можно ознакомиться в материале "Телеграфа" — "Vodafone Украина" поднимет тарифы – сколько заплатим за связь с 1 июля".