Самые дешевые тарифы мобильных операторов Украины: какой выбрать
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Узнайте, у какого оператора мобильной связи самые выгодные условия
При выборе мобильного оператора и тарифа на связь необходимо в первую очередь определиться с тем, какие услуги для вас являются необходимыми и первоочередными: возможность неограниченных звонков, безлимитный интернет, а может и то, и другое? Для кого-то же важна просто возможность связи при наименьшем ежемесячном платеже.
"Телеграф" разобрался, какие тарифы трех основных мобильных операторов в Украине "Киевстар", Vodafone и Lifecell являются на данный момент самыми дешевыми.
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Самые дешевые тарифы Kyivstar, Vodafone и lifecell
Самый дешевый тариф у мобильного оператора Kyivstar – 75 грн. Однако, как отмечают в компании, перейти на этот тариф могут только абоненты от 60 лет и люди с инвалидностью I–III группы.
У мобильного оператора Vodafone самая низкая цена за пакет услуг — 120 грн. На нем вы получаете 6 гб интернета и 600 минут на звонки по Украине. Кроме того, вы получаете безлимитный трафик на выбранные приложения, например, Инстаграм, Фейсбук и Ютьюб.
Мобильный оператор lifecell просит за самый дешевый пакет 65 грн. За эти деньги вы получаете безлимит на звонки на номера этого оператора и 450 минут — на номера других. Также в тарифе есть 10 гб мобильного интернета.
Кроме того, у оператора есть еще один дешевый тариф — 70 грн. Это корпоративный тариф, при котором вы получаете безлимитные звонки в корпоративной сети и 20 гб интернет-трафика.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о самой главной ошибке, которая портит аккумулятор телефона.
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