Укр

Самые дешевые тарифы мобильных операторов Украины: какой выбрать

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Необходимо учесть, какими услугами вы чаще всего пользуетесь Новость обновлена 03 мая 2022, 10:46
Необходимо учесть, какими услугами вы чаще всего пользуетесь

Узнайте, у какого оператора мобильной связи самые выгодные условия

При выборе мобильного оператора и тарифа на связь необходимо в первую очередь определиться с тем, какие услуги для вас являются необходимыми и первоочередными: возможность неограниченных звонков, безлимитный интернет, а может и то, и другое? Для кого-то же важна просто возможность связи при наименьшем ежемесячном платеже.

"Телеграф" разобрался, какие тарифы трех основных мобильных операторов в Украине "Киевстар", Vodafone и Lifecell являются на данный момент самыми дешевыми.

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Самые дешевые тарифы Kyivstar, Vodafone и lifecell

Самый дешевый тариф у мобильного оператора Kyivstar75 грн. Однако, как отмечают в компании, перейти на этот тариф могут только абоненты от 60 лет и люди с инвалидностью I–III группы.

У мобильного оператора Vodafone самая низкая цена за пакет услуг — 120 грн. На нем вы получаете 6 гб интернета и 600 минут на звонки по Украине. Кроме того, вы получаете безлимитный трафик на выбранные приложения, например, Инстаграм, Фейсбук и Ютьюб.

Мобильный оператор lifecell просит за самый дешевый пакет 65 грн. За эти деньги вы получаете безлимит на звонки на номера этого оператора и 450 минут — на номера других. Также в тарифе есть 10 гб мобильного интернета.

Кроме того, у оператора есть еще один дешевый тариф — 70 грн. Это корпоративный тариф, при котором вы получаете безлимитные звонки в корпоративной сети и 20 гб интернет-трафика.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о самой главной ошибке, которая портит аккумулятор телефона.

Теги:
#Мобильная связь #Тарифы
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