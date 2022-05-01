Сколько будем платить за газ в мае и что изменится в платежках

Как переход на новую систему учета потребления газа скажется на простых украинцах и какими будут тарифы.

С 1 мая 2022 года Украина переходит на новую систему учета потребления газа.

Согласно законопроекту №253, украинцы будут платить не за потребленный объем "голубого топлива" в кубометрах, а энергию, полученную от природного газа, измеряемую в киловатт-часах.

Однако, по мнению экспертов, данное нововведение никак не отразится на конечной стоимости газа для потребителей.

Что касается тарифов на голубое топливо, то они останутся прежними.

Так, об этом сначала заявил министр энергетики Герман Галущенко, а затем и премьер-министр Украины Денис Шмигаль вместе с главой Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Данилом Гетманцевом, что тарифы расти не будут во время действия военного положения, несмотря ни на какие обстоятельства.

Цена газа для большинства украинцев составляет около 8 грн (с НДС и без стоимости доставки).

Отметим, что тарифы на электроэнергию также "заморозили".

В настоящее время тарифы на свет в Украине на май таковы:

до 250 кВт*ч – оплата составляет 1,44 гривны за 1 кВт*ч;

свыше 250 кВт*ч – граждане платят 1,68 гривны за 1 кВт*ч.

Подробнее о том, какие нововведения ждут украинцев в мае, читайте в материале "Телеграфа".