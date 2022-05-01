Скільки платитимемо за газ у травні і що зміниться у платіжках

Як перехід на нову систему обліку споживання газу позначиться на простих українцях та якими будуть тарифи.

З 1 травня 2022 року Україна переходить на нову систему обліку споживання газу.

Згідно із законопроектом №253, українці платитимуть не за спожитий обсяг "блакитного палива" в кубометрах, а енергію, отриману від природного газу, яку вимірюють у кіловат-годинах.

Однак, на думку експертів, це нововведення ніяк не позначиться на кінцевій вартості газу для споживачів.

Щодо тарифів на блакитне паливо, то вони залишаться незмінними.

Так, про це спочатку заявив міністр енергетики Герман Галущенко, а потім і прем’єр-міністр України Денис Шмігаль разом із головою Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетьманцевим, що тарифи не зростатимуть під час дії військового стану, незважаючи на жодні обставини.

Ціна газу для більшості українців становить близько 8 грн (з ПДВ та без вартості доставки).

Зазначимо, що тарифи на електроенергію також "заморозили".

В даний час тарифи на світло в Україні на травень такі:

до 250 кВт*год – оплата становить 1,44 гривні за 1 кВт*год;

понад 250 кВт*год – громадяни платять 1,68 гривні за 1 кВт*год.

Докладніше про те, які нововведення чекають українців у травні, читайте у матеріалі "Телеграфу".