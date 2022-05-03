Совершает каждый: названа главная ошибка при зарядке телефона, которая портит аккумулятор
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Чтобы избежать повреждения батареи, важно правильно ставить свой телефон на зарядку
Каждый день мы используем множество устройств, работающих от аккумулятора. Однако важно помнить, что батареи любых гаджетов не вечны, а если еще и неправильно их заряжать, то срок "годности" телефона/планшета намного сократиться. Ранее мы уже писали, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а теперь расскажем, как избежать поломки аккумулятора в телефоне и продлить его жизнь.
О самых распространенных ошибках при зарядке телефона, а также как правильно заряжать батарею, пишет "Так просто".
Как правильно заряжать аккумулятор
Главной ошибкой при зарядке телефона является то, что каждый пользователь ждет пока датчик не покажет 100% и батарея не будет заряжена полностью. Однако так делать не нужно. При максимальном уровне заряда, батарея начинает получать электричество небольшими порциями, чтобы поддерживать этот показатель, из-за чего аккумулятор быстро изнашивается и ломается. Поэтому лучше снимать телефон с зарядки до того, как он полностью зарядится.
Также стоит помнить, что современные аккумуляторы могут перегреваться, поэтому во время зарядки желательно снимать с телефона чехол.
Как нельзя заряжать смартфон?
- Нельзя заряжать смартфон, который только занесен в помещение с мороза.
- Нельзя заряжать сильно нагретый телефон.
- Не рекомендуется разряженный телефон оставлять заряжаться на всю ночь.
- Не стоит полностью разряжать аккумулятор, а после ставить его на длительную зарядку.
- По возможности не пользуйтесь функцией быстрой зарядки.
Ранее "Телеграф" писал, какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.
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