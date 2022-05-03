Совершает каждый: названа главная ошибка при зарядке телефона, которая портит аккумулятор

Чтобы избежать повреждения батареи, важно правильно ставить свой телефон на зарядку

Каждый день мы используем множество устройств, работающих от аккумулятора. Однако важно помнить, что батареи любых гаджетов не вечны, а если еще и неправильно их заряжать, то срок "годности" телефона/планшета намного сократиться. Ранее мы уже писали, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а теперь расскажем, как избежать поломки аккумулятора в телефоне и продлить его жизнь.

О самых распространенных ошибках при зарядке телефона, а также как правильно заряжать батарею, пишет "Так просто".

Как правильно заряжать аккумулятор

Главной ошибкой при зарядке телефона является то, что каждый пользователь ждет пока датчик не покажет 100% и батарея не будет заряжена полностью. Однако так делать не нужно. При максимальном уровне заряда, батарея начинает получать электричество небольшими порциями, чтобы поддерживать этот показатель, из-за чего аккумулятор быстро изнашивается и ломается. Поэтому лучше снимать телефон с зарядки до того, как он полностью зарядится.

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Также стоит помнить, что современные аккумуляторы могут перегреваться, поэтому во время зарядки желательно снимать с телефона чехол.

Как нельзя заряжать смартфон?

Нельзя заряжать смартфон, который только занесен в помещение с мороза.

Нельзя заряжать сильно нагретый телефон.

Не рекомендуется разряженный телефон оставлять заряжаться на всю ночь.

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Не стоит полностью разряжать аккумулятор, а после ставить его на длительную зарядку.

По возможности не пользуйтесь функцией быстрой зарядки.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.