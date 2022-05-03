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Совершает каждый: названа главная ошибка при зарядке телефона, которая портит аккумулятор

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Совершает каждый: названа главная ошибка при зарядке телефона, которая портит аккумулятор Новость обновлена 03 мая 2022, 10:27

Чтобы избежать повреждения батареи, важно правильно ставить свой телефон на зарядку

Каждый день мы используем множество устройств, работающих от аккумулятора. Однако важно помнить, что батареи любых гаджетов не вечны, а если еще и неправильно их заряжать, то срок "годности" телефона/планшета намного сократиться. Ранее мы уже писали, какие привычки "убивают" смартфон раньше времени, а теперь расскажем, как избежать поломки аккумулятора в телефоне и продлить его жизнь.

О самых распространенных ошибках при зарядке телефона, а также как правильно заряжать батарею, пишет "Так просто".

Как правильно заряжать аккумулятор

Главной ошибкой при зарядке телефона является то, что каждый пользователь ждет пока датчик не покажет 100% и батарея не будет заряжена полностью. Однако так делать не нужно. При максимальном уровне заряда, батарея начинает получать электричество небольшими порциями, чтобы поддерживать этот показатель, из-за чего аккумулятор быстро изнашивается и ломается. Поэтому лучше снимать телефон с зарядки до того, как он полностью зарядится.

Также стоит помнить, что современные аккумуляторы могут перегреваться, поэтому во время зарядки желательно снимать с телефона чехол.

Как нельзя заряжать смартфон?

  • Нельзя заряжать смартфон, который только занесен в помещение с мороза.
  • Нельзя заряжать сильно нагретый телефон.
  • Не рекомендуется разряженный телефон оставлять заряжаться на всю ночь.
  • Не стоит полностью разряжать аккумулятор, а после ставить его на длительную зарядку.
  • По возможности не пользуйтесь функцией быстрой зарядки.

Ранее "Телеграф" писал, какие вещи и почему не стоит и даже опасно держать рядом с мобильным телефоном.

Теги:
#Смартфон #Телефон #Заряд #Зарядка телефона #Зарядка смартфона #Заряд батарейки #Заряд батареи #Заряд смартфона
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