Найдешевші тарифи мобільних операторів України: який вибрати
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Дізнайтеся, у якого оператора мобільного зв’язку найвигідніші умови
При виборі мобільного оператора та тарифу на зв’язок необхідно насамперед визначитися з тим, які послуги для вас є необхідними та першочерговими: можливість необмежених дзвінків, безлімітний інтернет, а може й те, й інше? Для когось же важлива просто можливість зв’язку при найменшому щомісячному платежі.
"Телеграф" розібрався, які тарифи трьох основних мобільних операторів в Україні "Київстар", Vodafone та Lifecell є на цей момент найдешевшими.
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Найдешевші тарифи Kyivstar, Vodafone та lifecell
Найдешевший тариф у мобільного оператора Kyivstar – 75 грн. Проте, як зазначають у компанії, перейти на цей тариф можуть лише абоненти віком від 60 років та люди з інвалідністю I–III групи.
У мобільного оператора Vodafone найнижча ціна за пакет послуг – 120 грн. На ньому ви отримуєте 6 гб інтернету та 600 хвилин на дзвінки по Україні. Крім того, ви отримуєте безлімітний трафік на вибрані програми, наприклад Інстаграм, Фейсбук і Ютьюб.
Мобільний оператор lifecell просить за найдешевший пакет 65 грн. За ці гроші ви отримуєте безліміт на дзвінки на номери цього оператора та 450 хвилин – на номери інших. Також у тарифі є 10 гб мобільного інтернету.
Крім того, оператор має ще один дешевий тариф — 70 грн. Це корпоративний тариф, за якого ви отримуєте безлімітні дзвінки в корпоративній мережі та 20 гб інтернет-трафіку.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про найголовнішу помилку, яка псує акумулятор телефону.
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