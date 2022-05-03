Здійснює кожен: названа головна помилка під час заряджання телефону, яка псує акумулятор

Щоб уникнути пошкодження батареї, важливо правильно ставити телефон на зарядку

Щодня ми використовуємо багато пристроїв, що працюють від акумулятора. Однак важливо пам’ятати, що батареї будь-яких гаджетів не вічні, а якщо ще й неправильно заряджати їх, то термін "придатності" телефону/планшета набагато скоротитися. Раніше ми вже писали, які звички "вбивають" смартфон раніше, а тепер розповімо, як уникнути ламання акумулятора в телефоні і продовжити його життя.

Про найпоширеніші помилки при зарядці телефону, а також як правильно заряджати батарею, пише "Так просто".

Як правильно заряджати акумулятор

Головною помилкою при зарядці телефону є те, що кожен користувач чекає, поки датчик не покаже 100% і батарея не буде заряджена повністю. Проте так не потрібно. При максимальному рівні заряду батарея починає отримувати електрику невеликими порціями, щоб підтримувати цей показник, через що акумулятор швидко зношується та ламається. Тому краще знімати телефон із заряджання до того, як він повністю зарядиться.

Також варто пам’ятати, що сучасні акумулятори можуть перегріватись, тому під час заряджання бажано знімати з телефону чохол.

Як не можна заряджати смартфон?

Не можна заряджати смартфон, який лише занесено до приміщення з морозу.

Не можна заряджати сильно нагрітий телефон.

Не рекомендується розряджений телефон залишати заряджатися на всю ніч.

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Не варто повністю розряджати акумулятор, а потім ставити його на тривалу зарядку.

По можливості не користуйтеся функцією швидкого заряджання.

Раніше "Телеграф" писав, які речі і чому не варто і навіть небезпечно тримати поряд із мобільним телефоном.