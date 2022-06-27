«Vodafone Україна» підніме тарифи, скільки заплатимо за мобільний зв’язок від Київстару та lifecel
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З трьох операторів мобільного зв’язку один підвищує свої тарифи з 1 липня, два інших поки що думають
Вже з 1 липня деякі тарифи мобільного оператора Vodafone Україна подорожчають на 15-40 гривень, це торкнеться лінійки тарифів SuperNet і Joice.
Щоправда, як уточнює Український бізнес-ресурс, зросте і обсяг послуг, які надаються "Vodafone Україна" своїм абонентам.
Наприклад, зі зростанням тарифу SuperNet Start із 125 грн до 145 грн абоненти отримають додатково 3 ГБ інтернету та 50 хвилин для дзвінків по Україні. Разом із зростанням тарифу на 40 гривень користувачі SuperNet Unlim – отримають ще 10 Гб інтернету та також ще 50 хвилин по Україні.
Перед цим Vodafone Україна підвищував свої тарифи в грудні 2021 року.
Мобільний оператор lifecel також розмірковує про зростання тарифів на мобільний зв’язок у 2022 році, щоправда, як повідомляють ЗМІ, коли і наскільки не знають і в самій компанії.
"Київстар" поки що не анонсував планів на підвищення тарифів на свій мобільний зв’язок та розширює перелік послуг. Так, з 23 червня компанія розширила до 30 число країн, в яких діє послуга "Роумінг як вдома".
Цією послугою можуть користуватися абоненти, які сплатили рахунок на 4 тижні для передплати або місяць у контрактних тарифах.
Тим часом без українського мобільного зв'язку окупанти залишили понад 1 мільйон українців.