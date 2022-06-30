Зростання пенсій та тарифів на мобільний зв’язок, а також скасування розмитнення: що зміниться з 1 липня

З 1 липня на українців чекає серйозний удар по гаманцях, хоча в декого він стане трохи важчим

Перший день липня виявиться для українців багатим на події, більшість із яких боляче вдарять по гаманцю, але будуть і добрі новини. Які саме – розбирався "Телеграф".

Пенсія буде більше 20 тисяч, але лише деякі

З 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум, а це означає, що в деяких українських пенсіонерів пенсії становитимуть 20 270 гривень – 10 мінімальних прожиткових мінімумів по 2027 гривень. Щоправда, для цього необхідно було сплачувати страхові внески до ПФУ із заробітної плати не менше 50 тисяч гривень.

При цьому мінімальна пенсія зросте із нинішніх 1934 до 2027 гривень. Нову пенсію українські пенсіонери отримуватимуть до 1 грудня, після чого прожитковий мінімум знову зросте – до 2093 гривень.

При цьому отримувачі середньої зарплати по Україні можуть розраховувати на пенсію близько 3,5 тисяч гривень.

"Vodafone Україна" підніме тарифи на 15-40 гривень

Мобільний оператор "Vodafone Україна" з 1 липня піднімає вартість усіх актуальних тарифів SuperNet та Joice і складе тепер :

SuperNet Start – з 125 грн до 145 грн (надаватиметься не 7 ГБ, а 10 ГБ, кількість хвилин для дзвінків по Україні збільшиться зі 150 до 200);

– з 125 грн до 145 грн (надаватиметься не 7 ГБ, а 10 ГБ, кількість хвилин для дзвінків по Україні збільшиться зі 150 до 200); SuperNet Pro – 205 грн замість 180 грн (25 ГБ та 300 хвилин, тоді як до кінця місяця ще 20 ГБ та 250 хвилин);

– 205 грн замість 180 грн (25 ГБ та 300 хвилин, тоді як до кінця місяця ще 20 ГБ та 250 хвилин); SuperNet Unlim – 300 грн замість 260 грн (обсяг інтернету збільшиться з 40 Гб до 50 ГБ, а кількість хвилин по Україні – з 350 до 400);

– 300 грн замість 260 грн (обсяг інтернету збільшиться з 40 Гб до 50 ГБ, а кількість хвилин по Україні – з 350 до 400); Joice – 135 грн замість 120 грн (зараз 6 ГБ та 600 хвилин, а з липня – 10 ГБ та 1000 хвилин).

Інші мобільні оператори поки не планують підвищувати свої тарифи.

Страхування авто подорожчає на 10-20%

Ще одним неприємним ударом по гаманцю українців стане подорожчання вартості полісів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників з 1 липня. Оскільки зросте максимальний розмір страхових сум, наприклад, із 260 тисяч до 320 тисяч за заподіяння шкоди здоров’ю учаснику ДТП, страхові поліси також подорожчають у середньому на 10-20%.

В результаті з нинішніх 1330-1770 гривень за поліс, з 1 липня його вартість зросте щонайменше до 1450-1600 гривень.

За імпорт авто доведеться платити

З 1 липня набуде чинності законопроект №7418, який скасовує введений у середині квітня пільговий режим імпорту авто без сплати ПДВ, акцизів та мит та який був підписаний президентом Володимиром Зеленським 30 червня.

Тепер же за імпорт авто доведеться платити всі виплати, що може підвищити ціну на авто в Україні при їх імпорті як мінімум удвічі.

Банки підвищать відсотки з платежів недобросовісних боржників

Мають свої неприємні новини для українців іа банки — так з 1 червня було скасовано кредитні канікули для боржників, які мають сплачувати свої кредити хоча б мінімально.

Тих же, хто так і не заплатить за кредитом жодної копійки, у Приватбанку з 1 липня чекає зростання попередньої ставки з 1,7% до 3,5% за карткою "Універсальна". В інших банках для сумлінних платників також передбачено пільгові умови.

Також у липні українцям обіцяють подолання дефіциту палива, про що повідомив народний депутат України Андрій Герус. Щоправда, представники паливного ринку не вірять у можливість подолати дефіцит.