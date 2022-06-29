Кредитні канікули закінчуються: що далі?

Щонайменше до кінця вересня банки не можуть накладати жодні санкції на неплатників кредитів

У червні закінчуються кредитні канікули у більшості українських банків. Що буде далі з кредитами? Що робити, якщо сплачувати кредит нічим? Як несплата вплине на ваш бізнес і вашу кредитну історію? "Телеграф" розбирався в ситуації.

До 1 липня українські банки пропонують клієнтам заплатити принаймні мінімальний платіж за кредитом, оскільки тримісячні канікули скінчилися, передає delo.ua.

Що означали канікули?

З введенням воєнного стану в України держава запровадила низку пом’якшень щодо фінансових зобов’язань. Зокрема, банкам заборонили нараховувати штрафи та пеню на прострочені кредити, піднімати ставку за існуючими кредитами та дозволили впроваджувати кредитні канікули.

Більшість банків дали можливість своїм клієнтам відтермінували виплати за кредитом на три місяці: з 1 березня по 31 травня. Тобто кредитні канікули – це не скасування виплат за кредитами, а лише їх відстрочка.

Хто залишив кредитні канікули?

У Приватбанку, Ощадбанку та Монобанку пільги за кредитами залишили за мобілізованими. Тобто якщо військовий звернеться до банку і надасть документи, що підтверджують мобілізацію, то банк продовжить кредитні канікули.

Що буде з тими, хто не сплачує по кредиту?

Згідно з постановою Кабінету міністрів України заборона на штрафи та пеню для банків діє протягом воєнного стану та ще 30 днів після його завершення. На сьогодні Верховна Рада продовжила дію воєнного стану до кінця серпня цього року. Отже щонайменше до кінця вересня банки не можуть накладати жодні санкції на неплатників кредитів.

У той же час з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато банків, наприклад Приватбанк, знизили ставки за кредитами щоб полегшити фінансовий тягар своїм клієнтам. Тепер Приватбанк буде повертати попередню ставку для тих клієнтів, які по завершенню канікул не будуть хоча б мінімально погашати кредит. Це означає, що якщо у червні відсоткова ставка складала 1,7%, то у липні для неплатників ставка підніметься до "довоєнних" 3,5% за картою "Універсальна". У інших банках для добросовісних платників також передбачені пільгові умови.

Банкіри застерігають від повної несплати кредитних боргів адже жоден з нині діючих законів не позбавляє від сплати взятих на себе зобов’язань. По завершенню дії заборони на санкції клієнт змушений буде заплатити всю суму і використаного кредиту, і відсотків, що нараховані за весь період.

До того ж сплата хоча б у мінімальному розмірі кредитної ставки збереже вам хорошу кредитну історію, відкриє можливість отримати нові кредити або ж підняти кредитний ліміт по вашій карті.

Якщо ж у вас немає фінансової змоги платити, то економісти радять звернутися до свого банку з проханням про реструктуризацію боргу. Це питання вирішується в індивідуальному порядку. Для отримання реструктуризації потрібно буде надати документи про втрату майна, джерел доходу, смерті годувальника тощо.

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Додамо, що державний "Ощадбанк" обіцяє піти назустріч клієнтам, які взяли кредит у банку до початку війни й станом на зараз не мають змоги його повернути. Нагадаємо, у червні нардепи запропонували списати кредити на майно, пошкоджене війною.