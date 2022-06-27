Інвестиційний банкір Сергій Фурса переконаний, що в російській економіці є всі можливі наслідки дефолту

У росії, загроза дефолту над якою висіла з квітня, опівночі на 27 червня закінчився пільговий термін виплати зовнішнього боргу у розмірі 100 млн доларів США. Якщо виплати немає – останній термін вважається подією дефолту.

Це справді, як пишуть ЗМІ, перший дефолт у росії із зовнішнього боргу з 1918 року. У рф був дефолт в 1998 році, але — за внутрішнім боргом, який виплачується в рублях. А зараз – по-зовнішньому, у доларах.

Тепер це не вдарить по росії, тому що всі наслідки дефолту і так є в російській економіці. Підірвана довіра, відсутність доступу до фінансування. Все це в рф і так сталося. І сьогодні офіційне оформлення дефолту – це суто символічний момент.

На рубль те, що відбувається, ніяк не вплине. А його зміцнення пов’язане з ізоляцією росії, коли експорт є, а імпорту немає.

Дефолт росії — це, звичайно, приємно. Це плюс. Але перемогу України у неоголошеній війні це якщо й наближає, то на 0,01%.

Чому все сталося саме зараз? Тому що американці вирішили, що зараз – саме час.