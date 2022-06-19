Ще один банк України піде назустріч клієнтам-боржникам

Повертати позичені у банку кошти українцям все одно доведеться

Державний "Ощадбанк" обіцяє піти назустріч клієнтам, які взяли кредит у банку до початку війни й станом на зараз не мають змоги його повернути. Фінустанова готова домовлятися про терміни, розміри та умови погашення.

Як передає Today.UA, про це у коментарі виданню розповіли представники банку. При цьому вони зазначили, що проблемні кредити клієнтам доведеться повертати за будь-яких умов.

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"Ощадбанк розробляє механізм реструктуризації споживчих кредитів для тих, хто має труднощі з їхнім поверненням", — повідомили представники банку.

За їх словами, війна — безпрецедентна ситуація й далеко не всі клієнти банку мають змогу сплачувати кредити за тими графіками, які були закладені у договорах, тому реструктуризація може стати порятунком.

При цьому зазначається, що це стосується кредитів, які клієнти взяли до 24 лютого 2022 року. Зокрема, мова про борги позичальників, які виїхали за межі України й не мають змоги дотримуватися графіку платежів чи вносити їх у потрібному розмірі. Таких клієнтів просять повідомляти про свою ситуацію співробітникам банку одразу, а не "бігати" від банку.

Представники "Ощадбанку" кажуть, що питання проблемних кредитів треба вирішувати не на рівні одного банку, а на рівні держави, аби всі банки мали єдиний алгоритм.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що нардепи запропонували внести зміни до Податкового кодексу України, щоб полегшити становище боржників, чиє майно постраждало чи було знищено у ході російської агресії.