Еще один банк Украины пойдет навстречу клиентам-должникам

Возвращать одолженные у банка средства украинцам все равно придется

Государственный "Ощадбанк" обещает пойти навстречу клиентам, которые взяли кредит у банка до начала войны и по состоянию на данный момент не могут его вернуть. Финучреждение готово договариваться о сроках, размерах и условиях погашения.

Как передает Today.UA, об этом в комментарии рассказали представители банка. При этом они отметили, что проблемные кредиты клиентам придется возвращать при любых условиях.

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"Ощадбанк разрабатывает механизм реструктуризации потребительских кредитов для тех, кто испытывает трудности с их возвратом", — сообщили представители банка.

По их словам, война — беспрецедентная ситуация и далеко не все клиенты банка могут платить кредиты по графикам, которые были заложены в договорах, поэтому реструктуризация может стать спасением.

При этом отмечается, что это касается кредитов, взятых клиентами до 24 февраля 2022 года. В частности, речь идет о долгах заемщиков, которые выехали за пределы Украины и не могут соблюдать график платежей или вносить их в нужном размере. Таких клиентов просят сообщать о своей ситуации сотрудникам банка сразу, а не "бегать" от банка.

Представители "Ощадбанка" говорят, что вопрос проблемных кредитов нужно решать не на уровне одного банка, а на уровне государства, чтобы все банки имели единый алгоритм.

Ранее "Телеграф" сообщал, что нардепы предложили внести изменения в Налоговый кодекс Украины, чтобы облегчить положение должников, чье имущество пострадало или было уничтожено в ходе российской агрессии.