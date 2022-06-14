Банки продлили действие "кредитных каникул", но не без сюрпризов

Воспользоваться льготами украинцы смогут только при определенных условиях

С 1 июня большинство украинских банков сообщило об отмене "кредитных каникул", которые были внедрены учреждениями еще в первые дни полномасштабного вторжения россии. Однако, учитывая пожелания клиентов и довольно сложную финансовую ситуацию многих украинцев, потребителям банковских услуг разрешили и дальше пользоваться средствами банков на льготных условиях, но по определенным условиям. "Телеграф" разбирался, с какими требованиями банков столкнутся украинцы, если захотят продлить действие "кредитных каникул" на выгодных условиях.

ПриватБанк

Один из ведущих украинских банков сообщил о возобновлении действия "кредитных каникул" с 1 июня 2022 года и покинул часть льгот, ранее действовавших для клиентов. В частности, Приват решил не отменять льготную кредитную ставку в 1,7%, но выдвинул несколько условий для ее получения.

По словам пресс-секретаря банка Олега Серги для украинцев, желающих пользоваться уменьшенной ставкой по кредиту, нужно каждый месяц вносить плату на погашение задолженности в сумме не менее 5% от общей суммы долга. Кроме того, он подчеркнул, что обязательным условием является осуществление всех платежей в отведенные "Приватом" сроки. Исключительно в таком случае клиенты смогут пользоваться этой льготой еще в течение трех месяцев – до окончания августа.

Сбербанк

В "Ощаде" также пообещали с 1 июня продлить действия льготных условий кредитования для пользователей кредитных карт. Клиентам предоставлены следующие условия:

процентную ставку банк снизил вдвое от указанной в договоре;

обязательный платеж по телу кредита – 2% от суммы использованных средств вместо предыдущих 5%, указанных в договоре комплексного банковского обслуживания.

Согласно предоставленной пресс-службой банка информации, обновленные условия кредитования будут действовать до момента отмены военного положения в Украине.

Монобанк

Сейчас в "Монобанке" клиентам предлагают сохранить после себя возможность выплачивать кредиты по пониженной процентной ставке в 1,6% раз в месяц. Для этого украинцам нужно внести минимальный платеж, сумма которого рассчитывается для всех в индивидуальном порядке — в зависимости от используемого клиентом кредитного лимита.

Если же до конца месяца потребитель услуг банка не оплатит указанную сумму, кредитная ставка будет повышена почти вдвое – до 3,1%. Кроме того, будет изменен процент оплаты за товары, приобретенные в рассрочку — с 1,6% до 1,9%.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинские банки отменили кредитные каникулы, однако не для всех и подробнее рассказал, что нужно делать украинцам, чтобы получить льготы от ведущих банков страны.