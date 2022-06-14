Банки продовжили дію "кредитних канікул", але не без сюрпризів

Скористатися пільгами українці зможуть лише за певних умов

З 1 червня більшість українських банків повідомила про скасування "кредитних канікул", які були впроваджені установами ще в перші дні повномасштабного вторгнення росії. Проте, врахувавши побажання клієнтів та досить складну фінансову ситуацію багатьох українців, споживачам банківських послуг дозволили й надалі користуватися коштами банків на пільгових умовах, але за певними умовами. "Телеграф" розбирався, з якими вимогами банків зіштовхнуться українці, якщо захочуть подовжити дію "кредитних канікул" на вигідних умовах.

ПриватБанк

Один з провідних українських банків повідомив про відновлення дії "кредитних канікул" з 1 червня 2022 року і залишив частину пільг, які раніше діяли для клієнтів. Зокрема, "Приват" вирішив не скасовувати пільгову кредитну ставку у 1,7%, але висунув кілька умов для її отримання.

За словами прессекретаря банку Олега Серги для українців, які бажають користуватися зменшеною ставкою по кредиту, потрібно кожного місяця вносити плату на погашення заборгованості в сумі не менше 5% від загальної суми боргу. Окрім того, він наголосив, що обов'язковою умовою є здійснення всіх платежів у відведені "Приватом" строки, тобто вчасно. Виключно у такому випадку клієнти матимуть змогу користуватися цією пільгою ще протягом трьох місяців – до закінчення серпня.

Ощадбанк

В "Ощаді" також пообіцяли з 1 червня подовжити дії пільгових умов кредитування для користувачів кредитних карток. Клієнтам наразі надано такі умови:

процентну ставку банк знизив удвічі від тієї, що вказана у договорі;

обов’язковий платіж за тілом кредиту — 2% від суми використаних коштів замість попередніх 5%, що зазначені у договорі комплексного банківського обслуговування.

Згідно з наданою пресслужбою банку інформацією, оновлені умови кредитування діятимуть до моменту скасування воєнного стану в Україні.

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Монобанк

Зараз у "Монобанку" клієнтам пропонують зберегти по собі можливість виплачувати кредити за зниженою відсотковою ставкою у 1,6% щомісячно. Для цього українцям потрібно внести мінімальний платіж, сума якого розраховується для всіх в індивідуальному порядку — залежно від кредитного ліміту, який використовується клієнтом.

Якщо ж до кінця місяця споживач послуг банку не сплатить вказану суму, кредитна ставка буде підвищена майже удвічі — до 3,1%. Окрім того, буде змінено й відсоток оплати за товари, придбані в розстрочку — з 1,6% до 1,9%.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українські банки скасували кредитні канікули, проте не для всіх і детальніше розповів, що потрібно робити українцям, аби отримати пільги від провідних банків країни.