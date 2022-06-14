Нардепы предлагают списать кредиты на имущество, поврежденное войной: что для этого нужно

Заемщики могут рассчитывать на временную отмену платежей по кредитам и даже полное их списание, правда не все

Несмотря на отмену с 1 июня кредитных каникул в банках для должников, народные депутаты Украины решили дать украинцам возможность не платить проценты по займам и сами кредиты, правда если оно соответствует ряду условий.

Так, 14 июня в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №7441-1, которым предлагается внести изменения в Налоговый кодекс Украины для облегчения положения должников, чье имущество пострадало или было уничтожено в ходе российской агрессии.

Приостановить платежи или полностью их отменить – каков алгоритм

Предлагаемый парламентариями текст законопроекта предлагает должникам воспользоваться правом приостановить платежи по потребительским кредитам взятым на недвижимость или авто, или же полностью их аннулировать.

Для этого в период действия военного положения в Украине и 3 месяцев после его отмены, следует обратиться к кредитору с заявлением о приостановке платежей по кредиту или даже полной отмене.

Чтобы добиться права приостановить платежи недвижимость или авто должника должно отвечать хотя бы одному из таких критериев как:

находиться на территории временно оккупированной рф или на территории территориальных общин, находящихся в зоне боевых действий, перечень которых утверждается Кабмином;

получить повреждения вследствие боевых действий;

быть уничтоженным вследствие боевых действий.

Подав заявление о приостановке платежей и документы, подтверждающие выполнение хотя бы одного из этих условий, должник может рассчитывать на приостановку платежей по кредиту на срок действия военного положения и 90 дней после его отмены.

Также должник может рассчитывать на полную отмену своего кредита и платежей по нему, правда для этого необходимо чтобы имущество, взятое в кредит, одновременно отвечало таким условиям:

имущество было полностью уничтожено в результате боевых действий;

общая площадь имущества, на которую взят кредит не превышает 140 кв м. для квартиры и 250 кв м. для дома, и если это единственное место жительства семьи заемщика, а рабочий объем двигателя, уничтоженного авто не превышает 2,5 л;

по состоянию на 23 февраля 2022 года по кредитам не было просроченных платежей;

целью кредита была покупка, строительство или ремонт недвижимости, а также покупка авто.

Когда должник обязан платить за кредит

Если должник не может списать задолженность полностью, он должен будет возобновить платежи по кредиту с дня получения от государства компенсации за поврежденное/уничтоженное имущество.

При этом если кредитор полностью списал кредит должнику, заимодавец имеет право обратиться к государству за получением компенсации за уничтоженное и списанное имущество.

Отметим, что одним из авторов документа является одиозный глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, так что украинцы заподозрили в данном предложении очередной популизм народных избранников.